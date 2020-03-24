Астрахань, , 12:56 — REGNUM В Астраханской области 56-летний местный житель признан виновным в совершении 34 эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении своего малолетнего внука. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

С 2015 по 2018 год мужчина у себя дома в Приволжском районе многократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своего малолетнего внука 2009 года рождения. Следствие насчитало 34 эпизодов преступления, предусмотренного статьёй «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и на два года ограничил свободу.