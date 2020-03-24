Грозный, , 12:55 — REGNUM В Чечне произошло дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами. В результате автоаварии на трассе в Гудермесском районе погиб двухмесячный мальчик, пострадали молодая женщина и четырехлетняя девочка, сообщили 24 марта в пресс-службе МВД по республике.

Установлено, что машина «Хендай Солярис» под управлением жителя Дагестана перевернулась на перекрестке дорог Гудермес — Азамат-Юрт. Находившийся в салоне автомобиля младенец получил травмы и погиб по дороге в больницу.

Женщина с еще одним малолетним ребенком госпитализирована, сам водитель отпущен на амбулаторное лечение после оказания ему необходимой первой помощи. Причины аварии устанавливаются.