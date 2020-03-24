Ростов-на-Дону, , 12:53 — REGNUM В Ростовской области сотрудники Госавтоинспекции задержали наркокурьера из Московской области. Он приехал на Дон для закладки партии наркотиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 24 марта.

Подозреваемый передвигался на автомобиле Opel Astra, который был остановлен сотрудниками дорожной полиции на трассе М-4 «Дон» для проверки, во время которой водитель нервничал и невнятно отвечал на вопросы. В ходе осмотра иномарки были обнаружены два пакета с веществом. В свёртках оказался метилэфедрон весом около двух килограммов.

В отношении жителя Подмосковья возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемый арестован.