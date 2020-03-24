Конакри, , 12:55 — REGNUM По меньшей мере 10 человек погибли во время уличных столкновений во время референдума по вопросу внесения поправок в конституции, прошедшего 22 марта. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление оппозиционных активистов.

По информации журналистов телерадиокомпании, сторонники оппозиции напали на полицию, подожгли избирательные участки и уничтожили оборудование для голосования, выступая против проведения референдума. Многие протестующие сообщали, что они обеспокоены тем, как голосование будет проходить в условиях вспышки коронавируса.

В соответствии с заявлением оппозиционеров, активисты погибли в столице страны, Конакри, в то время как полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

Критики правительства заявили, что голосование — уловка, предпринятая президентом Альфой Конде для того, чтобы остаться на посту президента. Однако 82-летний Конде настаивает на том, что новая конституция в первую очередь направлена на позитивные реформы, особенно для женщин.

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