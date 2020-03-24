Санкт-Петербург, , 12:54 — REGNUM Октябрьский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве возлюбленной аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом во вторник, 24 марта сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Олег Соколов и его адвокат Александр Почуев. Елена Молчанова © ИА Regnum

По версии обвинения, примерно с 02:36 по 03:00 мск 8 ноября 2019 года 63-летний Олег Соколов во время бытового конфликта на почве взаимной ревности выстрелил в голову 24-летней Анастасии Ещенко из незаконно хранившегося у него 5,6-мм охотничьего карабина «ТОЗ-17−01э». Однако девушка осталась жива, из-за чего Соколов попытался её задушить и затем ещё трижды выстрелил ей в голову. После этого потерпевшая скончалась.

Затем, как говорится в материалах уголовного дела, Соколов решил скрыть следы преступления. Он оставил труп убитой в квартире до позднего вечера того же дня, после чего с 22:30 до 03:08 мск следующего дня расчленил его с использованием пилы-ножовки по дереву, двух кухонных ножей и топора, расфасовал по мусорным пакетам и выбросил в реку Мойку.

«Материалы дела переданы судье, к производству пока не приняты», — уточняют в суде.

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