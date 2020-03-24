Пенза, , 12:47 — REGNUM С подозрением на коронавирус в Пензе госпитализирована еще одна женщина. Круг контактных лиц — 87 человек. Об этом сообщает глава пресс-службы губернатора региона Дина Черёмушкина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Законодательного собрания Пензенской области Михаил Лисин рассказал, что не знает, от кого заразилась коронавирусом его жена — единственная в настоящее время в регионе пациентка с подтвержденной инфекцией. По его словам, за границу она не выезжала и ни с кем из приехавших не контактировала.

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