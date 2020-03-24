Самара, , 13:17 — REGNUM Женщину подозревают в неоднократном предоставлении своей жилой площади для употребления наркотиков в Самаре. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

По версии следствия, 35-летняя местная жительница систематически предоставляла свою квартиру в жилом доме на улице Гастелло для употребления наркотических и психотропных веществ.

Во время осмотра квартиры стражи порядка нашли предметы, которые использовались для употребления наркотиков.

По словам подозреваемой, она разрешала гражданам приходить к ней домой и употреблять наркотики за определенное вознаграждение.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 232 УК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.

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