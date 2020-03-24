Пенза, , 12:21 — REGNUM В Пензе 23 марта во время проведения ремонтных работ трактор раздавил рабочего. Следственными органами по факту смерти мужчины организована проверка на производстве (ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Об этом сообщили ИА REGNUM в СУ СК РФ по Пензенской области.

Выяснилось, что утром 23 марта в помещении организации, оказывающей транспортные услуги в Пензе, работник производил ремонт трактора. В ходе работ сорвался домкрат, и мужчина был придавлен транспортным средством. Потерпевший 1961 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте.

Обстоятельства произошедшего и лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда, устанавливаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле на предприятии «ЕВРАЗ НТМК» произошло ЧП — сотруднику охранного агентства оторвало ногу во время рабочей смены. Он был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Читайте также: В Нижнем Тагиле на предприятии работнику оторвало ногу