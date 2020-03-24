Москва, , 12:12 — REGNUM Басманный суд 26 марта рассмотрит ходатайство следствия о продлении сроков ареста четверым экс-сотрудникам полиции по делу журналиста Ивана Голунова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

По делу проходят четверо экс-полицейских: Максим Уметбаев, Игорь Ляховец, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев.

Пятый фигурант Денис Коновалов дал показания против своего экс-руководителя Ляховца и был переведён под домашний арест.

Как сообщало ИА REGNUM, пятерым экс-сотрудникам столичного отдела УВД по ЗАО выдвинуты обвинения в совершении преступлений предусмотренных п. п. «а, б, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 3 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности»), ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотиков»).

Иван Голунов был задержан летом 2019. Сотрудниками полиции ему были выдвинуты обвинения в производстве и сбыте наркотиков. Позднее все обвинения с Голунова были сняты, а против сотрудников полиции, арестовавших его, возбудили уголовные дела.