Мичуринск, Тамбовская область, , 12:08 — REGNUM Двое мальчиков, семи и десяти лет, погибли в Мичуринске Тамбовской области — тела детей вечером 23 марта были обнаружены на крыше трансформаторного оборудования. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

Тела детей около 22:00 23 марта были обнаружены на огороженной территории трансформаторной подстанции при плановом обходе. Как считает следствие, вечером 23 марта трое детей играли в прятки в районе трансформаторной подстанции. На территорию станции они попали через лаз в ограждении. Двое детей забрались на крышу трансформаторов, где получили смертельный удар током.

Следователи допрашивают свидетелей, представителей энергоснабжающей организации, родственников, педагогов и друзей потерпевших. Известно, что погибшие школьники и их семьи на учете в органах системы профилактики не состояли.