Ярославль, 24 марта 2020, 12:02 — REGNUM В Ярославле пациент с подозрением на коронавирус помещен в инфекционную больницу. Об этом сообщает оперативный штаб правительства Ярославской области по ситуации с коронавирусом.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, до сих пор диагноз подтвердился только у одной жительный Ярославля, вернувшейся с отдыха в Доминиканской республике. Она находится на лечении. 1679 человек находятся на карантине.
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