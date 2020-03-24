Ярославль, , 12:02 — REGNUM В Ярославле пациент с подозрением на коронавирус помещен в инфекционную больницу. Об этом сообщает оперативный штаб правительства Ярославской области по ситуации с коронавирусом.

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«Сделано 1006 анализов, один из них на данный момент с сомнительным результатом. Анализ отправлен на подтверждение. Человек взят медиками под круглосуточное наблюдение и помещен в инфекционную больницу. Сейчас отрабатывается весь список контактировавших с ним лиц», — сообщили в оперативном штабе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до сих пор диагноз подтвердился только у одной жительный Ярославля, вернувшейся с отдыха в Доминиканской республике. Она находится на лечении. 1679 человек находятся на карантине.

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