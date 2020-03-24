Саратов, , 12:00 — REGNUM Саратовская область является неблагополучной по геморрагической лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС), особенно правобережные районы. Природные очаги ГЛПС располагаются в увлажненных и захламлённых лесных массивах, особенно липовых и дубовых, а также в лесных оврагах, лесных поймах рек. Об этом сообщает мэрия Саратова со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Саратовской области, которое обратилось к жителям региона в связи с наступлением весны и началом активного периода жизнедеятельности лесных грызунов — источников возбудителя геморрагической лихорадки.

Наиболее активные природные очаги расположены в зеленой зоне г. Саратова (Кумысная поляна), Аткарском, Лысогорском, Саратовском, Б. Карабулакском, Татищевском, Калининском, Вольском, Хвалынском, Петровском районах, которые ежегодно определяют от 70 до 90% от областной заболеваемости.

Весной, с наступлением теплой погоды, начнётся активный период жизнедеятельности лесных грызунов — источников возбудителя геморрагической лихорадки с почечным синдромом, их интенсивное размножение, что может осложнить эпидситуацию по ГЛПС и другим природно-очаговым инфекциям. В это же время осуществляется массовый выход населения для работ на садово-огородных участках, на отдых в лес, на природу. Более тесный контакт с грызунами может привести к подъему заболеваемости ГЛПС.

Источником инфекции являются дикие мышевидные грызуны, из них основной распространитель заболевания — рыжая полевка. Вирус выделяется во внешнюю среду с мочой, испражнениями и слюной грызунов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году с начала мая до 12 августа в Саратовской области диагноз ГЛПС поставили 1,3 тыс. жителей. По данным Роспотребнадзора, основная масса случаев инфицирования происходила при посещении природного парка Кумысная поляна — 60%, остальные случае заражения произошли на приусадебных участках в Саратовском районе (Клещевка, Расловка, Сабуровка) и Татищевском районе. В августе из-за вспышки «мышиной лихорадки» был отменен традиционный VI легкоатлетический «Аткарский марафон».

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Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — это острое природно-очаговое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся лихорадкой, геморрагическим синдромом (т.е. кровоизлияниями, кровотечением), выраженным поражением почек. Чаще всего начинается остро, как грипп, ОРВИ с повышением температуры до 38º — 40ºС, озноба, болей в области поясницы, мышцах, резкой слабости. Лихорадочный период небольшой, 5−7 дней, редко больше. При лёгкой форме заболевание ограничивается этими признаками. При тяжёлой — нарастают явления почечной недостаточности: усиливаются боли в области поясницы, в моче появляется примесь крови, количество мочи резко снижается, вплоть до полного прекращения. Могут отмечаться носовые и желудочные кровотечения, кровавая рвота, кровоизлияния на слизистых и кожных покровах.