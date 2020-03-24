Пекин, , 11:57 — REGNUM Почти 430 носителей коронавируса COVID-19 прибыли в Китай из-за рубежа, большинство из них — китайские граждане. Об этом сообщил 24 марта на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Он уточнил, что в стране зафиксировано 427 импортированных случаев заражения по данным на полночь 23 марта. При этом 380 заразившихся, что составляет 88%, являются гражданами КНР, остальные — иностранцы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае за сутки 23 марта выявлено всего 39 новых заразившихся коронавирусом. В общей сложности в стране зафиксировано более 81 тыс. заражений, скончались более 3,2 тыс. человек.

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