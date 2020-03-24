Санкт-Петербург, , 11:51 — REGNUM Сотрудники ФСБ и следственного департамента РФ в Петербурге и Ленинградской области, а также ещё в девяти субъектах России пресекли деятельность организованной преступной группы, члены которой специализировались на продаже краденных данных кредитных и расчетных карт российских и зарубежных финансовых учреждений. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

Так, одновременно обыски прошли в 11 субъектах Российской Федерации: Петербурге, Москве и в Севастополе, Ленинградской, Калужской, Московской, Псковской, Самарской и Тамбовской областях, в Крыму и Северной Осетии.

Как считают следователи, членами группы было создано более 90 интернет-магазинов по продаже краденных данных, которые впоследствии использовались злоумышленниками для хищения денежных средств с банковских счетов граждан различных государств, в том числе путем приобретения дорогостоящих товаров в интернете.

Как уточняют в ведомстве, во время обысков по 62 адресам ОПГ было изъято более 1 млн долларов США, 3 млн рублей, средства компьютерной техники, включая серверное оборудование использовавшееся для функционирования интернет-магазинов, поддельные документы, удостоверяющие личность, в том числе паспорта граждан РФ, служебные удостоверения сотрудников правоохранительных органов. Помимо этого было изъято огнестрельное оружие, наркотические средства, золотые слитки и драгоценные монеты.

«В результате спецоперации задержаны более тридцати членов группы (включая граждан Украины и Литвы). Двадцати пяти из них предъявлены обвинения по ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей») и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточняют в ведомстве.

Отметим, в настоящий момент вся серверная инфраструктура ликвидирована. Кроме того следственные органы установили, что организаторы сообщества из числа российских граждан ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.