Саратов, , 11:37 — REGNUM Все основные трамвайные и троллейбусные маршруты в Саратове работают в плановом режиме. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Саратова 24 марта.

Сообщается, что ранее произошла задержка движения из-за ДТП: в 07:07 24 марта трамвай маршрута №11 по пути с улицы Осипова в Мирный переулок столкнулся с двумя легковыми автомобилями. К 08:54 работа электротранспорта была восстановлена.

По данным МКУ «Транспортное управление», все автобусы вышли на линии, перевозка пассажиров идет согласно графику.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Саратов отправляется об обрушившегося снегопада. Городские власти расчищают от снега и наледи улицыи тротуары.

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