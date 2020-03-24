Дамаск, , 11:36 — REGNUM Вооруженные силы Турции уничтожили шестерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на территории Сирии. Об этом 24 марта говорится в заявлении министерства обороны в социальной сети Twitter.

«Шестеро террористов РПК, которые пытались проникнуть в зону операции «Источник мира» были успешно нейтрализованы нашими героическими бойцами», — говорится в сообщении военного ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, начиная с 2016 года военные Турции осуществляют спецоперации против курдов на территории Сирии. Целью Анкары является уничтожение влияния повстанцев на сирийско-турецкой границе.

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