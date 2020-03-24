Горно-Алтайск, , 11:24 — REGNUM Государственный инспектор Сергей Усик помог телёнку марала выбраться из западни в Телецком озере. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского заповедника, сотрудник заметил животное при патрулировании береговой зоны.

«Стоит бедолага по колено в ледяной воде, Явно уходил от преследования волков, вот и нашёл убежище в воде под отвесной скалой», — написал Усик на своей странице в «Фейсбук».

Матери маралёнка поблизости не было видно, впрочем, как и волков. Однако животное, по его словам, всё равно могло погибнуть с наступлением темноты и усилением южной ветра — верховки.

«Надо как то спасать дитё. Метрах в ста от потерпевшего вижу возможный выход из воды на небольшую площадку. За ней крутой подъём поросший кустарником. Малой по нему хоть и с трудом, но поднимется, а волки если не ушли спуститься к телёнку не смогут. Во всяком случае у него там будет возможность обсохнуть и подкрепиться. Теперь надо как то оленёнка туда транспортировать», — пишет инспектор.

Однако мужчине не пришлось выступать в роли Деда Мазая. При приближения лодки оленёнок сам прыгнул в воду и поплыл в нужном направлении. При выходе из воды Сергей Усик заметил у него вырванный клок шерсти. Однако более серьёзных повреждений не было.

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