Саратов, , 11:21 — REGNUM 24 марта с 15 часов до 16 часов в Саратовской области будет проведена техническая проверка системы оповещения населения. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

С целью проверки работоспособности системы кратковременно будут включены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!». После выключения электросирен по средствам радио и телевещания будут переданы речевые сообщения о проведении комплексной технической проверки.

«Помните! В период проведения технической проверки средств оповещения населению области необходимо соблюдать спокойствие, включить радиотрансляционные точки, радиоприемники, настроенные на местные радиостанции, телевизоры на каналы местных телестудий и выслушать передаваемое сообщение Главным управлением МЧС России по Саратовской области», — сообщает ведомство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 марта плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения прошла в Самаре.

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