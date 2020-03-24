Санкт-Петербург, 24 марта 2020, 11:24 — REGNUM Двое мужчин похитили более шести тонн деталей, предназначенных для ремонта железнодорожного полотна на станции Оредеж (Ленобласть). Об этом сообщает во вторник, 24 марта, УТ МВД РФ по СЗФО.
Как установило следствие, злоумышленники вступили в сговор и тайно похитили металлические изделия с территории железнодорожной станции Оредеж. Им удалось вывезти на личном авто более 6 тонн деталей, которые затем сдали в пункт приема черного металла.
Ранее задержанные уже попадали в поле зрения правоохранительных органов, их также подозревали в совершении краж.
Отметим, если вина подозреваемых будет доказана в полной мере в суде, они могут лишиться свободы на срок до пяти лет.