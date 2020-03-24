Санкт-Петербург, , 11:24 — REGNUM Двое мужчин похитили более шести тонн деталей, предназначенных для ремонта железнодорожного полотна на станции Оредеж (Ленобласть). Об этом сообщает во вторник, 24 марта, УТ МВД РФ по СЗФО.

Железнодорожное полотно станции Оредеж Пресс-служба УТ МВД по СЗФО

Как установило следствие, злоумышленники вступили в сговор и тайно похитили металлические изделия с территории железнодорожной станции Оредеж. Им удалось вывезти на личном авто более 6 тонн деталей, которые затем сдали в пункт приема черного металла.

«Довести до конца свой противозаконный замысел им не удалось. В момент сдачи украденного они были задержаны», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее задержанные уже попадали в поле зрения правоохранительных органов, их также подозревали в совершении краж.

«В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 2 статьи 158 УК РФ «Кража», — уточняют в ведомстве.

Отметим, если вина подозреваемых будет доказана в полной мере в суде, они могут лишиться свободы на срок до пяти лет.