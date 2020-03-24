Южно-Сахалинск, , 11:20 — REGNUM Одного из двоих молодых людей, обучавшихся в техникуме на Сахалине, собиравшихся его взорвать и задержанных за подготовку теракта сотрудниками ФСБ, ранее отчислили из учебного заведения.

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Как сообщило РИА Новости, молодого человека отчислили из горного техникума ещё в сентябре 2019 года.

Однокурсники задержанных рассказали, что один из парней вёл себя странно, его считали «заторможенным», подшучивали над ним. Он, якобы, сказал техничке, что взорвёт техникум, женщина рассказала директору, а тот сообщил в ФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине ФСБ задержало двоих студентов, готовивших массовое убийство в своём учебном заведении.