Марнеули, , 11:10 — REGNUM Двух человек задержала полиция в Грузии, в городе Марнеули, находящемся в зоне карантина из-за коронавируса. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба МВД Грузии.

«Обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения нанесли полицейским и представителям службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД словесное и физическое оскорбление и старались помешать выполнению их служебных обязанностей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что задержанных обвиняют в сопротивлении полиции, нарушении общественного порядка и насильственных действиях в отношении правоохранителей, находящихся при исполнении обязанностей. Им может грозить до семи лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории муниципалитетов Марнеули и Болниси на две недели введен карантин. Район оцеплен полицией и военными. Правоохранители запрещают покидать карантинную зону как местным жителям, так и тем, кто там оказался в это время.

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