Анкара, , 10:58 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» троих членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на территории провинции Битлис, расположенной на востоке страны. Об этом 24 марта сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, повстанцы были уничтожены ударом авиации. Боевые действия против курдов в регионе продолжатся.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению к уничтоженному физически противнику.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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