Казань, , 10:54 — REGNUM ГИБДД Казани ищет очевидцев наезда на 62-летнюю женщину 21 марта в 19:00 на улице Рихарда Зорге. Пострадавшая получила закрытый перелом основания фаланги первого пальца правой стопы. Водитель с места ДТП скрылся, ему грозит лишение права управления транспортным средством на срок от одного до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток. Об этом информирует мэрия города.

За прошедшие выходные в Казани зарегистрировано 159 аварий. В результате аварий два пешехода, двое водителей и двое пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казани разыскивают очевидцев наезда на 41-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому дорожному переходу. Авария произошла 17 марта на улице Чапаева, водитель не уступил дорогу пешеходу. В результате ДТП мужчина получил ушиб мягких тканей правого плеча, правой голени.

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