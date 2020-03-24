Самара, , 10:49 — REGNUM По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», во вторник днем 24 марта в Самарской области ожидается облачная погода, небольшие, местами умеренные, осадки в виде мокрого снега и дождя, на западе без существенных осадков. Ветер западный 6−11 м/с, местами порывы могут достигать 15−18 м/с. Температура воздуха +0…+5 °C. В утренние часы местами гололедица.

В Самаре — мокрый снег и дождь, ветер западный 6−11 м/с. Температура воздуха +0…+2 °C.

Ночью 25 марта в Самарской области будет облачно с прояснениями. Местами небольшие, по северу региона — умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер западный 5−10 м/с.Температура воздуха −2…−7 °C. Местами гололедица.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наСамарскую область обрушился сильный снегопад. По данным метеорологов, за 22 марта выпало 94% от месячной нормы осадков. Был объявлен желтый уровень опасности на территории Самары и Самарской области. Власти Самары вывели на уборку снега порядка 100 единиц техники — самосвалы, погрузчики.

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