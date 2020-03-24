Нижнекамск, Татария, , 10:50 — REGNUM В Нижнекамске утром, 23 марта 2020 года, в 20 метрах от дороги, ведущей к поселку Красный Ключ, прохожие обнаружили голову мужчины с колото-резанными ранами, завернутую в пакет. Следственными органами возбуждено уголовное дело по преступлению по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По останкам неустановленного мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности погибшего. Уголовное дело расследуется, сообщает пресс-служба следственного комитета РТ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Набережных Челнах на территории мусоросортировочного предприятия была обнаружена человеческая нога, которая была упакована в мешок для отходов. Предположительно смерть человека наступила за двое суток до обнаружения останков.

Читайте также: В Татарии в мусорном мешке обнаружили человеческую ногу