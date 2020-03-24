Самара, , 10:40 — REGNUM Врача обвиняют в получении взятки в Самарской области. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба областного следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в августе прошлого года в Новокуйбышевске обвиняемый, находясь в своем служебном кабинете, получил взятку в размере 15 тысяч рублей. За это, по версии следователей, он должен был выдать лист нетрудоспособности.

Отмечается, что данный факт был зафиксирован во время проведения мероприятия «оперативный эксперимент».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки.

Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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