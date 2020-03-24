Самара, , 10:31 — REGNUM По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», 24 марта в Самарской области местами сохраняется усиление юго-восточного и юго-западного ветра со скоростью 15−18 м/с, ночью местами метель при видимости 500−1000 метров и сильный мокрый снег. Объявлен жёлтый уровень опасности, сообщает управление МЧС по Самарской области.

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Самарскую область обрушился сильный снегопад. Так, за 22 марта выпало 94% от месячной нормы осадков. ФГБУ «Приволжское УГМС» сообщило штормовое предупреждение и объявило оранжевый уровень опасности в связи с метелями и усилением ветра до 21 метра в секунду.

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