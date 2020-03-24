Санкт-Петербург, , 10:30 — REGNUM Полиция Петербурга ищет злоумышленников, которые бросили в подростка петарду, после чего тот оказался в больнице с ожогами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

О травмировании 15-летнего мальчика стало известно после телефонограммы, поступившей в отдел полиции Выборгского района города из медучреждения в вторник, 24 марта. Со слов потерпевшего, у дома на улице Композиторов в него кинули петарду двое неизвестных. Сейчас подросток находится в медицинском учреждении с ожогами средней степени тяжести.

«Сотрудниками полиции проводится проверка, направленная на уточнение всех деталей произошедшего», — говорится в сообщении полиции.