Москва, , 10:30 — REGNUM Хакерская группа, которая насчитывала более 30 членов и занималась продажей краденых банковских карт, задержана в России. Об этом говорится в распространённом 24 марта сообщении ФСБ РФ.

Группировка специализировалась на продаже данных кредитных и расчётных карт, которые были украдены у отечественных и зарубежных финансовых учреждений. Данные хакеры получали, завладевая доступом к учётным записям пользователей сети и платёжных систем.

Члены группы задержаны в Крыму и Севастополе, на территории Северной Осетии, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской и Тамбовской областей, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Среди них есть граждане России, Украины и Литвы.

Для продажи данных хакеры пользовались интернет-магазинами, их насчитывается свыше 90. Пострадали от их действий пользователи, в том числе иностранцы, покупавшие в сети дорогие товары.

Обыски прошли по 62 адресам. Изъяты деньги, серверы, поддельные документы, оружие, и наркотики, золотые слитки и драгоценные монеты. Обвинение в неправомерном обороте средств платежей предъявлены 25 задержанным, они помещены под арест.

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