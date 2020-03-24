Уфа, , 10:23 — REGNUM Водителя автомобиля зажало в кабине после ДТП в Уфе. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла ночью 23 марта около надземного перехода на ул. М. Жукова. Столкнулись два легковых автомобиля БМВ и Опель. Прибыв на место ДТП, спасателями деблокировали водителя БМВ 1994 года рождения и передали его врачам.

Сообщается, что в этой аварии пострадала пассажирка БМВ 1996 года рождения.

В настоящее время специалисты устанавливают причины происшествия.

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