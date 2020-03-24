Посёлок городского типа Кировское, Крым, 24 марта 2020, 10:21 — REGNUM В Кировском районе Крыма водитель грузовика погиб под колёсами собственного автомобиля. Об этом ИА REGNUM 24 марта сообщили в пресс-службе управления ГИБДД МВД по РК.
По предварительным данным правоохранителей, скорее всего, водитель автомобиля уснул за рулём.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее под Севастополем в районе Балаклавы загорелся «Камаз» с цистерной. В результате происшествия никто не пострадал.
Об этом:На трассе под Севастополем едва не сгорел грузовой «Камаз»