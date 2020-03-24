Посёлок городского типа Кировское, Крым, , 10:21 — REGNUM В Кировском районе Крыма водитель грузовика погиб под колёсами собственного автомобиля. Об этом ИА REGNUM 24 марта сообщили в пресс-службе управления ГИБДД МВД по РК.

«Утром 23 марта водитель фуры 1959 года рождения допустил выезд за пределы проезжей части с последующим наездом на земляную насыпь. В результате чего он вылетел через лобовое стекло и попал под колёса собственного транспортного средства», — уточнили ГИБДД.

По предварительным данным правоохранителей, скорее всего, водитель автомобиля уснул за рулём.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под Севастополем в районе Балаклавы загорелся «Камаз» с цистерной. В результате происшествия никто не пострадал.

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