Уфа, , 10:20 — REGNUM Спасатели Уфы освободили малыша, пальцы которого застряли в напольных весах. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, вечером 23 марта к спасателям обратилась мать 4-летнего ребенка. Женщина рассказала, что ее малыш засунул пальцы в напольные весы. К сожалению, родственники не смогли сами помочь ребенку.

Специалисты освободили пальчики ребенка, используя электрогравер и слесарный инструмент. Врач-спасатель осмотрел руку малыша и провел обработку пальчиков.

Отмечается, что в медицинской помощи малыш не нуждался.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии подросток упал с крыши двухэтажного дома