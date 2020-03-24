Альметьевск, Татария, , 10:12 — REGNUM Житель Альметьевска сокрыл более пяти млн рублей, за счёт которых должна была быть взыскана недоимка по налогам. В отношении 40-летнего мужчины заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, страховым взносам в крупном размере»). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.

Обвиняемый, являясь директором ООО «УК Ашале» в 2019 году, зная о просроченной задолженности по налогам, сборам и страховым взносам в размере более 3,2 млн рублей, с целью сокрытия активов направил своим дебиторам распорядительные письма, на основании которых производились расчеты с контрагентами в обход счетов фирмы.

Свою вину мужчина признал, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшего директора организации обвиняют в сокрытии от уплаты налогов более восьми миллионов рублей в Уфе. У организации образовалась недоимка по налоговым платежам в размере более семи миллионов рублей. Для того, чтобы денежные средства не были принудительно списаны со счета организации, ее директор разослал контрагентам сообщения в которых просил перечислять задолженность на счета других организаций.

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