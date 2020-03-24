Донецк, , 10:04 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы пять обстрелов территории ДНР, в ходе которых украинские силовики выпустили 55 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 24 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском и донецком направлениях ВСУ выпустили в общей сложности 12 мин калибра 120 мм, 20 мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Жабичево, Донецк (посёлок шахты «Трудовская», посёлок шахты «Октябрьская»), — сказано в сообщении.

Жертв и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировали.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ шесть раз обстреляли территорию ДНР, в результате чего лёгкие ранения получил подросток 2007 года рождения.

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