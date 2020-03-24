Улуг-Хемский район, , 09:55 — REGNUM Прокуратура в Туве проверила сразу несколько домов-интернатов для престарелых по следам публикации в местной газете. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного органа по республике.

Так, прокурор Улуг-Хемского района выявил нарушения в Хайыраканском интернате — у проживающих здесь не было мягкого инвентаря, а сотрудники не обеспечивались оборудованием. Директору учреждения внесли представление, ему также назначен штраф в 1,5 тыс. рублей.

Интернат в Дзун-Хемчикском районе, как выяснилось, попал в программу капитального ремонта в 2020 году.

«Вопросы, связанные с соблюдением законодательства при осуществлении капитального ремонта здания учреждения, в т.ч. при проведении конкурсных процедур, находятся на контроле прокурора Дзун-Хемчикского района», — отметили в ведомстве.

Тем временем сообщения о нарушениях в Сукпакском доме для инвалидов и престарелых не подтвердились.

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