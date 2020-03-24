Чебоксары, , 09:51 — REGNUM В Чувашии вынесен ещё один приговор по делу о закупке оборудования для республиканского онкологического диспансера. Перед судом предстал руководитель организации, которую обвинили в пособничестве в злоупотреблении полномочиями, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры.

По данным ведомства, перед судом предстала директор компании «Юсар+», которую Ленинский районный суд Чебоксар признал виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ («Пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия»). Уголовное дело находилось в производстве УФСБ по Чувашии.

По данным правоохранителей, подсудимая содействовала бывшему главному врачу Республиканского клинического онкологического диспансера в приобретении незарегистрированного в Росздравнадзоре программного обеспечения, которое по этой причине нельзя было использовать по назначению.

В прокуратуре также отмечают, что она оказывала пособничество в приобретении медицинского оборудования «по явно завышенным ценам». Общая сумма ущерба, по данным следствия, превысила 34 млн рублей.

Суд назначил 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Также на 2 года 9 месяцев определен запрет на занятие руководящих должностей в органах управления коммерческих организаций. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года в Чувашии бывшего главного врача онкологического диспансера суд признал виновной в злоупотреблении полномочиями с ущербом на сумму более 34 млн рублей и назначил два года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.