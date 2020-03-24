Ангарск, Иркутская область, , 09:48 — REGNUM Коррупционный скандал в Иркутской области. При получении миллионной взятки сотрудники ФСБ задержали директора МУП «Ангарский трамвай», заведено уголовное дело, сообщает региональное СУ СК РФ.

Взятка, найденная у директора МУП «Ангарский трамвай» Цитата из видео оперативного задержания

По версии следствия, мзда была передана муниципальному работнику через посредника: несколько юридических лиц собрали деньги за возможность приобретения черного и цветного металлов, принадлежащего муниципальному предприятию.

За получение взятки арестован директор МУП «Ангарский трамвай» Цитата из видео оперативного задержания

«Таким образом, с 2019 по 2020 годы в рамках договорённостей обвиняемого с коммерческими структурами была демонтирована и в дальнейшем реализована по заниженным ценам значительная часть рельсов ряда трамвайных маршрутов, выведенных из эксплуатации», — сказано в официальном сообщении.

Также известно, что общая сумма требуемой взятки составляла два миллиона рублей. В настоящее время подозреваемый заключён под стражу.