Минусинск, Красноярский край, , 09:44 — REGNUM В красноярском городе Минусинске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения на берегу протоки реки Енисей тела младенца. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Уточняется, что дело возбуждено по ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).

По предварительным данным, 21 марта житель Минусинска нашел на берегу реки тело новорожденного мальчика, завернутое в пакет. Судебно-медицинская экспертиза показала, что ребенок родился живым. Причиной его смерти могло стать переохлаждение организма. В ведомстве подчеркнули, что это свидетельствует о криминальном характере смерти.

В медучреждения направлены запросы о роженицах, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту обнаружения тела новорожденного ребенка на берегу протоки Енисея проводилась доследственная проверка.

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