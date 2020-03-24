Прибайкальский район, Бурятия, , 09:38 — REGNUM Бывший секретарь политсовета бурятского отделения «Единой России» Баир Жамбалов отказался проходить полиграф в рамках дела о смертельном ДТП. Об этом сообщает «МК в Бурятии» со ссылкой на заявление общественницы Доры Хамагановой.

По её словам, проверку на аппарате организовало следственное управление и пока её прошёл только предприниматель Галуст Пилосян. Напомним, последний взял на себя вину за случившееся.

Общественница также сообщила, что отец погибшей девочки подал в суд на собственника автомобиля — дядю экс-функционера ЕР.

«Потерпевшая сторона требует возместить моральный ущерб в размере 10 млн рублей, с владельца автотранспортного средства повышенной опасности, как это предусмотрено законом», — пишет он.

Как сообщало ИА REGNUM, резонансное ДТП произошло в начале января 2020 года. Возвращавшаяся с подлёдной рыбалка компания на внедорожнике «Land Cruiser Prado» сбила 17-летнюю девушку, переходившую дорогу. Хотя машина фактически принадлежала Баиру Жамбалову, Галуст Пилосян сообщил следствию, что за рулём находился он.

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