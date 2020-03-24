Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий АО, , 09:35 — REGNUM В ЯНАО водонагреватель пробил крышу здания военкомата. Об этом сообщает телерадиокомпания «Вести-Ямал».

Инцидент произошёл 23 марта в ямальском городе Тарко-Сале. В жилом доме на улице Энтузиастов взорвался водонагреватель. Он вылетел от взрыва вверх, долетел до рядом стоящего здания военкомата, пробив крышу здания.

Отмечается, что пострадавших нет. Предполагается, что взрыв водонагревателя произошёл из-за отсутствия клапана сброса избыточного давления.