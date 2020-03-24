Уфа, , 09:38 — REGNUM Три человека пострадали во время дорожного происшествия с участием автобуса на автотрассе Ишимбай — Петровск в Башкирии. Об этом 23 марта сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

По его словам, днем 23 марта в Ишимбайском районе на 17 км автотрассы Ишимбай — Петровск произошло столкновение автомобиля Peugeot-307, которым управляла местная жительница и встречного автобуса Gold Dragon, который ехал по маршруту Ишимбай-Петровск, за рулем которого находился 48-летний водитель.

Отмечается, что в автобусе ехали 17 пассажиров. В результате водитель Peugeot, ее пассажир и одна пассажирка автобуса получили травмы.

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