Невьянск, Свердловская область, , 09:27 — REGNUM В Невьянске проводится проверка по сообщениям в СМИ о крупной коммунальной аварии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Жалобы на отсутствие теплоснабжения поступили от жителей домов по улице Советской. Также сообщается, что без тепла остались социально-значимые объекты, расположенные в данном районе города.

«По предварительной информации, отсутствие отопления с 23 марта 2020 года связано с произошедшим порывом на теплосетях», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

На данный момент ответственные за предоставление коммунальных услуг населению чиновники вызваны в прокуратуру. По результатам проверки будут приняты меры реагирования.