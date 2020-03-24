Чита, , 09:25 — REGNUM Погодные условия способствовали раннему началу пожароопасного сезона в российских лесах — пожароопасный сезон открыт в 21 субъекте Российской Федерации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на по состоянию на 24 марта в стране действует 12 природных пожаров, а общая площадь, пройденная огнем, составила 727 га. В борьбе с огнём задействовано 250 человек и 59 единиц техники.

Больше всего работ по активному тушению лесных возгораний проводилось в Забайкальском крае. Там на лесной территории в 624 га действует 10 пожаров. Ещё два очага размером в103 га действует в Хабаровском крае.

Напомним, пожароопасный сезон уже открыт на всей территории Краснодарского края, города Севастополь, Псковской, Брянской, Смоленской, Тамбовской, Астраханской, Ростовской, Воронежской, Белгородской и Калининградской областей, Крыму, Ингушетии, Калмыкии, Северной Осетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, в 21 муниципальном районе Приморского края, в одном муниципальном районе Забайкальского края, и в восьми лесничествах Хабаровского края.

Помимо этого, в двух субъектах РФ действует особый противопожарный режим. Речь идёт о Карачаево-Черкессии и восьми муниципальных районах Краснодарского края.

Ранее правительство Забайкалье предложило увеличить штрафы для поджигателей леса. Как пояснил заместитель губернатора Андрей Гурулев, сейчас за поджоги леса граждан штрафуют на сумму в пять тысяч рублей, а в Забайкалье предлагают ввести сумму «как для пьяных водителей». Соответствующее письмо с предложением чиновники намерены отправить президенту России Владимиру Путину.

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