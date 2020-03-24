Мапуту, , 09:23 — REGNUM Исламистские повстанцы установили контроль над городом Мокимбоа-Прайя. Об этом передает ВВС Africa.

По мнению журналистов, ночная атака на город ознаменовала очередную эскалацию конфликта на севере страны. Представитель полиции заявил, что в настоящее время предпринимаются усилия по возвращению контроля над городом.

По его словам, атака началась за несколько часов до рассвета. Повстанцы оказались хорошо вооружены, и по сообщениям свидетелей, даже использовали артиллерию, и быстро захватили город.

Паникующие жители заявили, что боевики заблокировали все пути выхода и захватили контроль над местной военной базой.

Как отмечают репортеры, прошло три года с тех пор, как в северном Мозамбике началось исламистское восстание. С тех пор сотни мирных жителей были убиты, а тысячи были вынуждены бежать из изолированных деревень. Повстанцы намерены извлечь выгоду из обширных морских газовых месторождений региона. Нападение на крупный провинциальный город, по-видимому, знаменует собой значительную эскалацию конфликта, сообщают эксперты.