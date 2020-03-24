Якутск, , 09:28 — REGNUM В Якутии зафиксирован возмутительный и неприятный факт — в ресторане «Белые ночи» уборщица мыла половую тряпку, снятую со швабры, в раковине вместе с посудой.

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Председатель административной комиссии Якутска Феликс Антонов оказался свидетелем инцидента — в этот момент он как раз проверял работу китайского ресторана «Белые ночи».

«Вчера в ресторане «Белые ночи» уборщица при нас стала мыть половую тряпку в раковине вместе с посудой», — цитирует Антонова Sakhaday.

Также сообщается, что о вопиющем факте он сообщил в Роспотребнадзор Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, именно в этом ресторане и ему подобном, летом 2019 года зарегистрировано 42 случая острой кишечной инфекции — посетители ресторанов «София» и «Белые ночи» обратились в больницы. У 11 пациентов — сальмонеллез.