Екатеринбург, , 09:18 — REGNUM С учётом мер, принимаемых для нераспространения нового коронавируса, театры Свердловской области перешли на онлайн-режим работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального департамента информационной политики.

Так в Свердловском театре музыкальной комедии с 20 марта работает виртуальный премьер-зал. Аналогичный проект реализуется в Свердловской государственной филармонии. «Виртуальный зал Лаврова» заработал в Уральском центре народного искусства.

В департаменте отметили, что актуальную информацию о расписании мероприятий можно найти на сайтах учреждений культуры Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе ситуация связанная с заболеваемостью коронавирусом остаётся стабильной. Новых случаев заражения не выявлено. По последним данным, в Свердловской области зарегистрировано девять случаев заболеваний.

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