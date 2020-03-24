Уфа, , 09:17 — REGNUM Бывшего министра земельных и имущественных отношений Башкирии обвиняют в незаконном отчуждении государственной и муниципальной собственности. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, зимой 2015 года в Уфе 48-летний обвиняемый без конкурса организовал продажу ООО «Группа компаний СУ-10» двух участков земли по ул. Менделеева за половину их кадастровой стоимости. Причем, республиканское Минземимущества не обладало правом по распоряжению этими участками, так как эти полномочия относились к компетенции уфимской городской администрации.

В последующем, организация зарегистрировала право собственности на земельные участки. Тем самым бюджету Уфы был причинен ущерб в размере 52,7 миллионов рублей.

Помимо этого, считают следователи, в мае 2018 года в Уфе обвиняемый без конкурсных процедур согласовал мену склада, которое находилось в оперативном ГБУ «Башкирский государственный театр оперы и балета», с производственной базой, которая принадлежала ООО «Уфа-Инвест».

В итоге, коммерческое предприятие получило в собственность склад по ул. Софьи Перовской.

А позже, в сентябре 2018 года, по версии следствия, обвиняемый реализовал данный участок ООО «Уфа-Инвест» за 22 миллиона рублей, поскольку на нем располагалась недвижимость, находящаяся в собственности предприятия. Отмечается, что объекты были в аварийном состоянии и не могли использоваться по назначению.

Предприятие изменило вид разрешенного использования земли на «Многоквартирные многоэтажные жилые дома» и в октябре 2018 года продала землю и производственную базу ООО «Фирма СУ-10». В результате этих действий бюджету Башкирии был причинен ущерб в размере свыше 518 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий.

Отмечается, что обвиняемый свою вину не признал и ущерб не возместил. В настоящее время наложен арест на его собственность.

В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

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