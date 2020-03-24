Чебоксары, , 09:13 — REGNUM В столице Чувашии обновлены данные о числе отравившихся в школе № 50. Всего с жалобами обратились 34 человека. Такие данные приводит ЕДДС Чебоксар в недельной справке об общей обстановке в городе.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы, с вечера 11 марта в больницы города стали обращаться ученики школы № 50 «с жалобами на температуру, рвоту и боли в животе».

«Всего с пищевым отравлением обратилось 34 человека (из них 28 дети), госпитализированы 22 человека (из них 17 дети)», — приводят в ведомстве последние данные.

В ЕДДС отмечают, что Роспотребнадзором при проведении расследования выявлены нарушения требований санитарного законодательства, в том числе условий хранения пищевых продуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 12 марта сообщалось о 20 обратившихся за медицинской помощью, к вечеру их число достигло 26. Госпитализированы 22 человек. По данному факту следственное управление СКР и прокуратура проводят проверку.

Предварительно установлено, что причиной отравления стал норовирус — это кишечная инфекция, симптомы которой схожи с ротавирусной инфекцией. Заразиться им можно после контакта с инфицированным человеком, через загрязненную пищу и воду.

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