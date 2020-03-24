Екатеринбург, , 09:05 — REGNUM В Екатеринбурге суд отменил условное наказание в отношении гражданки, обвиняемой в фиктивной прописке нескольких десятков иностранцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд удовлетворил апелляцию государственного обвинителя и назначил женщине наказание в виде года исправительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства.

Напомним, что ранее жительницу Екатеринбурга задержали и обвинили в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в России.

По версии следствия, в конце октября 2019 года женщина прописала в квартире дома по улице Латвийской 89 иностранцев, без намерения предоставлять им квартиру для проживания.

В итоге суд первой инстанции в январе 2020 года признал гражданку виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на один год и два месяца условно.