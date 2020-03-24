Чита, , 09:00 — REGNUM Малоснежная зима, штормовой ветер и не потушенные вовремя палы вновь стали причиной масштабных лесных пожаров в Забайкалье. Судя по информации, озвученной региональным правительством, по состоянию на 24 марта в регионе уже возникло 10 лесных пожаров, они полыхают на площади в 600 гектаров.

«В Улетовском, Читинском районах и городе Чите открыт пожароопасный сезон, объявлен режим повышенной готовности», — сказано в официальной информации.

В связи со сложной противопожарной обстановкой забайкальский губернатор Александр Осипов и его заместитель Андрей Гурулев предложили увеличить суммы штрафов для поджигателей. Соответствующее письмо будет президенту России Владимиру Путину. Как пояснили в пресс-службе забайкальского губернатора, сейчас за поджоги леса граждан штрафуют на сумму в пять тысяч рублей, а в Забайкалье предлагают ввести сумму «как для пьяных водителей».

«Первое нарушение — 30 тысяч рублей, второе — уголовное дело», — сообщил Андрей Гурулев. Он отметил, что всего за 2010-й и первые месяцы 2020 годов уже составлено порядка 100 протоколов о поджогах, но, к сожалению, это не дает эффекта.